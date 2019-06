DAX 30 (täglich): Mean Reverse & Zinshoffnung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mean Reverse & Zinshoffnung

dergleicht aktuell einer nervenaufreibenden Achterbahnfahrt.“ und zweifachesbinnen weniger Tage. Von Untergansstimmung bis hin zu Jubelarien ...Einfür Chart- und Markttechniker. Denn ganz so undurchsichtig war das Ganze im Vorfeld dann doch nicht. Wenn es auch sehr plötzlich kam.Der deutsche Leitindex vollzog ein nahezu klassisches Mean Reverse an der. Das ist. Eine Rückkehr zum Mittelwert ist sogar etwas mathematisch Logisches.Entscheidend ist dann nur, wie dieses „“ dann weiter verläuft. In diesem Falle war es ein Test der 200-Tage-Linie mit anschließendem zweifachen Gap-Closing.Nun sind wir zurück bei der´er Marke. Zuletzt machten sich wieder verstärkte Sorgen um diebreit. Hier könnten sich nun die internationalendurchschlagen. Dies betrifft nicht nur China und die USA sondern die gesamte restliche Wirtschaftswelt.Dagegen macht dieden Kursen nun Beine. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung seitens der US-Notenbank im Juli wird beitaxiert. Allerdings liegt die für 2019 geschätztein den Vereinigten Staaten lediglich bei 1,7%. Volkswirtschaftlich also kein Argument für die mögliche Senkung.Wohl eher die – von- geäußerte Befürchtung, die US-Wirtschaft könne bei dem aktuellen Zinsniveau weiter lahmen... Wie dem auch sei. Der deutsche Leitindex spielt nun weiter seineaus....Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/