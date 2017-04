DAX 30 (täglich): Marine le Pen, Theresa May & die EZB

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Konsolidierung & Flaggenformation

& Wahlen in Frankreich, Großbritannien & EZB-Politik

die britische Premierministerinhat überraschend Neuwahlen angesetzt. Diese sollen bereits amstattfinden. Am gestrigen Mittwoch haben die Abgeordneten den Weg dafür frei gemacht.Diewirft zudem weitere Schatten voraus.Vor einem Monat sagten Meinungsforscher der Front-National-Chefin noch 26 Prozent der Stimmen voraus. Inzwischen sind es noch 23 Prozent.droht jetzt im ersten Wahlgang den psychologisch wichtigen ersten Platz an den Rivalenzu verlieren.Daneben "gibt es noch" den. Dieser muss die Kapitalmärkte nun behutsam auf dievorbereiten.Beimrichtet sich der Fokus heute wieder auf die´er Punktemarke. Hier verläuft eine psychologisch wichtige. Der deutsche Leitindex präsentiert sich zumindest bis zum französischen Wahlausgang in einer „".Diezeigen sich weiterhin neutral. Damit lebt die Hoffnung auf ein neues Allzeit-Hoch () im zweiten Quartal weiter. Allerdings sollten risikoaverse und kurzfristig orientierte Anleger diebeachten.Der. Aber Marine le Pen, Theresa May und ein „gewisser Mario Draghi" sorgen weiterhin für