DAX 30 (täglich): Ein Macron Sieg scheint eingepreist

Intakter Aufwärtsmodus mit Blick bis 12.832 (mittelfristig)

(mittelfristig) Seitwärts ins Wochenende

die Umfragewerte nach dem TV-Duell, die aufhindeuten, ließen den DAX 30 im gestrigen Handel einEs ist Partystimmung am deutschen und europäischen Aktienmarkt. Ein Sieg für den proeuropäischen Kandidaten scheint eingepreist. Dies spiegelte sich nicht nur am Aktienmarkt wieder, sondern auch im Euro.und markierte einDie Rendite derund zeigen in diesem Zusammenhang auch eine gewisse Erleichterung.Nachdem die Umfragewerte in der Vorwahl treffsicher prognostiziert wurden, scheinen die. Gewissheit bekommen wir erst am Montag und eine gewisse Skepsis bleibt.Neben den französischen Wahlkampf bekommen wir heute einen. Nach dem schlechten Arbeitsmarktbericht im Vormonat wird ein. Zusätzlich könnte der starke Einbruch im Öl für Bewegung am Markt sorgen.Die Indikatoren bleiben. Somit können wir heutesehen und die Woche mit einer Seitwärtsbewegung abschließen.