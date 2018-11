DAX 30 (täglich): Kurzfristiger Fokus auf 10.815

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Risiken auf der „ Downside “

“ Test der 11.000 & Fokus gen 10.815

die Lage bleibt massivund durch starke Tagesschwankungen gekennzeichnet. Ein Indiz für die hohe Nervosität und Unsicherheit imSo wurde die untere Linie deszwar zuletzt mindestens zehnmal getestet, aber niemals nachhaltig überschritten. Diese Linie hat sich nun aufverschoben. Beiverläuft nach wie vor die übergeordnete SKS-Nackenlinie.Allerdings so richtig durchatmen und entspannen können die Marktteilnehmer erst wieder ab Notierungen deutlich oberhalb derZähler. Selbst beim Überschreiten der 11.400 kehrt der DAX 30 bestenfalls erst wieder in seinen Juni-2018´er Abwärtstrend zurück.Hinzukommen heute fast durchwegaus den USA. So werden die, der Index dersowie derder Uni Michigan durchwegs negativ erwartet.Lediglich derkönnte stabile Zahlen melden.Diezeigt sich. Übergeordnet signalisiert derweiterhin ein. Dastendiert ebenfalls negativ. Das mittelfristige Abwärtspotential der SKS beziffert sich nach wie vor beiIndexzählern.Dassollte daher weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben. Die Risiken liegen weiter auf der „“.undsollten daher unbedingt beibehalten werden. Es kann nun ganz schnell noch „ungemütlicher“ werden.Diedurchaus noch Luft nach oben. Das gestrigezeugt ebenso von einer Schwäche des DAX 30. Eine kleine Hoffnung auf eine "Verschnaufspause" macht dasBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/