2009´er Aufwärtstrend im Test & kurzfristiger Downside-Modus

Stringente Stopp-Loss-Disziplin stringent beibehalten

derkämpft auch zum Wochenstart weiter mit der´er Marke. Diese Marke zu halten wäre ein positives Signal in der kurzfristig durchaus angeschlagenenZum einen sind diese 12.125 Punkte die aktuell wichtigste Supportmarke schlechthin, was den 2009´er Aufwärtsmodus betrifft. Zum anderen befindet sich der DAX 30 seit Mitte des Jahres in einemEs gilt daher auch charttechnischer Sicht zwei Marken im Auge zu behalten. Die(2009ér Aufwärtsmodus) sowie die(kurzfristiger Abwärtstrend seit Mitte 2018).Derzwischen denundsetzt sich auch an den europäischen Börsen immer mehr durch. Diebezüglich der globalen Auswirkungen sind wieder zurück.Vonher wird heute daherstarke Beachtung finden.Die jüngsten Ergebnisse derinwerden sich hier aber noch nicht widerspiegeln. Auch dort scheint sich eindurchzusetzen.Diehat zum Teil deutlichDiezeigen sich aktuell zwar noch neutral. Dersignalisiert allerdings ein klassisches Verkaufssignal. Auch ein weiterer wichtiger Trendfolgeindikator () dreht ins negative ab.: Diehaben sich als wichtige Stopp-Marke bewahrheitet (vgl. D&R-Anlysen der letzten Wochen). Der Druck nach unten ist aktuell höher als der nach oben.weiter beibehalten und stringent absichern.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/