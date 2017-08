DAX 30 (täglich): Kurzfristiger Abwärtstrend intakt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex konnte seinenach dem Test der 200-Tage-Linieund fiel um -0,49%.Zwischenzeitlich sah es nach einer Fortsetzung aus, nachdem sich einigeüber den´s äußerten. Daraufhin fiel der Euro und der Dax stieg bis auf 12.290 Punkte, konnte aber nicht das Zwischenhoch bei 12.301 überhandeln.Die Zone um diescheint sich alszu etablieren. Zumal in diesem Bereich der(vgl. Chart).Im späten Handel verlor der Dax deutlich, aufgrund des. Donald Trump scheint sich sukzessiv mit seinen Äußerungen immer mehr zu. Nachdem sich einige Firmenchefs distanzierten, wenden sich auch immer mehr Parteimitglieder von Trump ab. Dies sorgte für einen kräftigen Verlust an den US-Börsen.Der Dax wird um die 12.100 Punkte erwartet. Nun kommt es darauf an ob sich dermit einem Bruch der Tiefs bei 11.934der DAX sich diesemkann.Sicherlich haben wir aktuell ein Sommerloch indem es hin und her geht, jedoch birgt der kurzfristige Abwärtstrend auch eine. Somit sollte das Risikomanagement höchste Priorität haben. Ein Unterhandeln der 12.000er Marke könnte einenauslösen. Die Indikatoren bleiben neutral.

