Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stabilität bis 12.313 gegeben

gegeben Kurzfristig schwieriges Fahrwasser

derbefindet sich zumindest. Die gestrige „“-Formation sowie die für heutelassen den Blick für den heutigen Dienstag erst mal nach unten rutschen.DiePunkte als nächst gelagertekönnen heute sehr wichtig werden.ändert das alles allerdings nichts am. Dieser ist sowohl durch die(11.759) als auch die(rund 11.000) gut „“.Mittelfristig schreibt sich die hier schon oft thematisierte(Konsolidierung) fort. Deren Bandbreite verläuft vonbisZähler.Kurzfristig (heute) wird es wohl derwerden.Hoffnung mach die. Diezeigt ein deutlich tieferes Tagestief () als den Schlusskurs (). So ähnlich war das bereits am Freitag ().Kann derheute diehalten ist das trotz ZEW und eventuell dritter schwarzer Kerze trotzdem einDiezeigt sich indes. Aber auch nicht negativ. Das stützt die These einerund schürt Hoffnung auf eine kurzfristige Stabilisierung. Summa summarum:ist alles im Lot,lotet der Bluechip-Index die Ufer aus.gilt es die Wellen zu umschiffen.Investoren sollten in Anbetracht der Urlaubszeit die (Trailing-)setzen. Unerwartete Überraschungen sind vor allem im Urlaub. Die(Ufer) verlaufen aktuell vonbisBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html