DAX 30 (täglich): Konsolidierung weitet sich aus

derzeigte sich bis dato im Konsolidierungsmodus. Daher gab es auch keine Rückkehr in den Dezember 2018´er Aufwärtsmodus. Das bisherige Jahreshoch bei 12.656 Punkten bleibt vorerst das Maß der Dinge. Die „“ (vgl.vom vergangenen Freitag) hat sich bestätigt.Die US-Börsen haben sich am gestrigen Mittwoch von ihrer Rekordserie verabschiedet. Neue Daten zuweckten die Sorge vor einem konjunkturellen Rückgang. Derergab zwar ein insgesamt freundliches Bild der US-Wirtschaft, wies aber auf die Unsicherheiten wegen der schwelendenhin.Hinzu kamen neue Aussagen der, die sich erneut skeptisch gegenüber von den Märkten fest eingepreisten Zinssenkung zeigte. Teilnehmer führten die Kursschwäche vor allem aber auch auf dienach der jüngsten Rally zurück.Der DAX wird sich heute negativ präsentieren. Der Fokus liegt dabei auf dem Support bei. Das Gap beirückt dabei wieder in etwas weitere Ferne.Hoffnung auf ein Halten dermachen die markttechnischen Indikatoren. Sowohl dieals auch derzeigen sich neutral.Dasbei 12.162. Ein Test der beiden Marken (12.189 sowie 12.162) ist damit durchaus möglich.Ob es deutlich tiefer geht, allerdings relativ unwahrscheinlich.Von fundamentaler Seite könnte wiederum derstützend wirken. Er wird um 14:30 Uhr MEZ mit einem deutlichem Aufschlag erwartet.Dieweiter belassen. Es hat sich bislang bewährt.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/