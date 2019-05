Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Konsolidierung nach US-Zinsentscheid

nach US-Zinsentscheid Dynamik ist gewichen

dieFederal Reserve hat ihren Leitzins in einem Korridor zwischenbelassen. "Es gibt derzeit keinen Grund für eine Bewegung in beide Richtungen", so Fed-Chef Powell nach der gestrigen Sitzung.Einige Marktbeobachter hatten mit Signalen für eine leichte Zinssenkung gerechnet. Dieliegt aktuell bei. Die die Zielmarke bei 2,0 Prozent.Der eingeschlageneimwird dadurch wohl zunächst nicht beeinträchtigt. Allerdings wird der Börsen Monat Mai nun mit einereingeläutet.Dastendiert aktuell bei 12.465 Punkten.Von fundamentaler Seite her werden diestabil bis leicht positiv erwartet. Die Prognose für dieist dagegen deutlich im Plus.Dieverhalten sich auch heute neutral. Dies spricht für einedes DAX 30.Diedeutet auf eineam ersten Handelstag im Mai hin.Charttechnik und Markttechnik signalisieren, dass die der Anstieg genPunkte nicht ad acta gelegt ist, aber erst nochlassen wird. Sollte diese Zielmarke recht bald erreicht werden, kann es durchaus auch noch weiter nach oben gehen.undsollten trotzdem stringent und konsequent nachgezogen werden. Für „“ ist es. Allerdings könnte eine längerefolgen.Alles in allem ist der. Dieist allerdingsBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/