Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Charttechnisches Kursziel wurde nur knapp verfehlt

Konsolidierung & Test der 12.762

am gestrigen Montag kam derseinem charttechnischen Ziel beiPunkten recht nahe. Das Tageshoch beiPunkten lagdieser Marke.Diewiesen seit Längerem auf einen Vorstoß in diese Region hin. In denthematisierten wir dieses Ziel immer wieder.Derwird am heutigen Dienstag vorbörslich beiPunkten indiziert. Einescheint sich zu bilden.ist der DAX 30 weiterhin im. Lediglich dieder letzten WochenSo wurde bereits gesternnicht die erhoffte zehnte weiße Tageskerze in Folge ausgebildet. Im Gegenteil: Die gestrige „“-Konstellation spricht dafür, dass es mit dem endgültigen Erreichen derZählerbedarf.Sowohlals auchwarnen vor weiteren. Diese könnten vorübergehend auch bisPunkten führen.- bzw.nachziehen. Der Trendfolge-Indikatorzeugt von einem intakten übergeordnetenDieser wäre dann aberBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html