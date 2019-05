DAX 30 (täglich): Konsolidierung nach dem Schock

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex zeigt sich weiterhin erstaunlich. Auch der gestrige Schock wurde gut verarbeitet. Nachdem der DAX 30 zum Handelsstart deutlich unter Druck war,. Der DAX 30 schloss mit -1,01% bei 12.286 Punkten. Das Tief im gestrigen Handel lag bei 12.135 Punkten. Nun bleibt es abzuwarten wie sich die. Eine chinesische Delegation fliegt diese Woche in die USA um die Handelsgespräche fortzuführen. Dies wurde generell als positiv gesehen und sorgt für eine Erleichterung am Aktienmarkt nach dem „Trump-Tweet“. Jedoch gibt es. Die vorherwerden angeblich. Deswegen war der „Trump-Tweet“ auch keine Verhandlungstaktik, sondern eine Art Enttäuschung. Nach Aussagen von Steve Mnuchin war der „Tradedeal“ so gut wie durch. Warum die Chinesen anscheinend nun doch zurückziehen bleibt offen. Die aktuelle. Eine Einigung zwischen China und die USA ist größtenteils in den Kursen eingepreist. Sollte dies doch, steht uns womöglich einebevor. Als Orientierung für den heutigen Handel dient die Unterstützung im Bereich von 12.230. Sollte diese halten, ist weiterhin „alles im Lot“., ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diewerden.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/