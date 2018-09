Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX 30 zurück im langfristigen Aufwärtstrendkana l

l Konsolidierung hält weiter an (12.450 – 12.251)

Derkonnte am Freitag die Rückkehr in denbestätigen. Der DAX schloss am „“ mit einem Plus von 0,8 Prozent und ging mit 12.431 Punkten aus dem Handel.Gut 300 Punkte über der wichtigen 12.125´er Marke.ist nun allerdings mit der Fortsetzung der bereits gestern prognostiziertenzu rechnen. Vor allem diebewegt sich nach dem knapp 600-Punkteanstieg der letzten beiden Handelswochen nun imBereits gestern erfolgte dasvom Freitag (). Alles aber weiterhin kein Beinbruch. Wichtig ist und bleibt, dass der deutsche Leitindex nun wieder imzurück ist.her wird mit Spannung daserwartet. Allerdings sehen die Prognosen hier einenvoraus. Nach zuletzt 133,4 werden nun 132,2 erwartet.Die Tendenz lautet auch für den heutigen Dienstag daher:bisDieist genau so wenig „vom Tisch“ wie das immer noch mögliche „No-Deal“--Szenario. Die Fronten scheinen sich auch hier immer mehr zu verhärten.daherbzw.scheint der DAX nach oben zu wollen.bisscheint er sich allerdings nun in einezu begeben. Zum Abbau der zuletzt) muss das aber gar nicht schlecht sein.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage:

Ihre persönlichen Daten sind bei uns gut aufgehoben. Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung sind wir ab 25.05.2018 gesetzlich verpflichtet, Ihnen unsere Datenschutzhinweise zur Verfügung zu stellen. Unsere Datenschutzhinweise beinhalten u. a. Angaben zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten. Sie finden diese über folgenden Link: www.donner-reuschel.de/datenschutzerklaerung . Sie müssen nichts weiter tun und oder veranlassen, außer Sie möchten der neuen Datenschutzerklärung bzw. dem Empfang des Newsletters widersprechen. Die Kontaktmöglichkeiten hierzu finden Sie unter Punkt "10. Widerspruchsrecht" der Datenschutzerklärung. Die aktuellste Version unserer Datenschutzhinweise können Sie jederzeit online über den o.g. Link einsehen.