Fokus auf 12.140 & Fed-Zinssitzung (Mittwoch)

US-Präsident Donald Trump pocht schon seit Längerem auf niedrigere, um das Wachstum in den Vereinigten Staaten zusätzlich zu befeuern. Jüngst erhöhte er abermals den Druck auf die& deren Chef Jerome Powell.Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass erst im kommenden Juli an dergedreht werden wird. Dies ist zwar bereits in den aktuellen Notierungen eingepreist, ein gewissesbirgt das aber trotzdem in sich.befindet sich der der deutsche Leitindex auf dem Weg in Richtung. Hier wartet die nächste massive Widerstandsbarriere nachdem der Rutsch unter die(SKS-Nackenlinie) verhindert werden konnte.Eine Senkung der US-Leitzinsen könnte dem möglichen Überschreiten dieser 12.227 natürlich zu Gute kommen. Vorausgesetzt, sie kommt auch schon bereits am morgigenverhalten sich die Indikatoren wie zu Beginn der Handelswoche weiterhin neutral. Wedernochwerfen eindeutige Signale ab.Von fundamentaler Seite her wird heute derfür Deutschland erwartet. Die Prognosen deuten hier auf einen deutlichen Rückgang hin.Trotzdem gilt wie zu Beginn der Woche: DAX auf dem Weg in Richtung. Die nächste strategischebzw.verläuft beiZählern.Der deutsche Leitindex hat sich in einem übergeordneten „“ eingeigelt. Dieses gilt es in Bälde aufzulösen. Aber davor liegt derderam Mittwoch.





