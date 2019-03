DAX 30 (täglich): Kleiner Funke - großes Feuer (?)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

2018´er Abwärtstrend verlassen

Test Oberes Bollinger-Band & 200-Tage-Linie

der wird heute gefestigt in die neue Handelswoche starten. Im Blickfeld der Investoren dürften heute die deutschen Banken stehen. Die und die haben am Wochenende offiziell Fusionsgespräche angekündigt. Aktuell ist am deutschen Kapitalmarkt ene gewisse spürbar. Dies könnte den deutschen Leitindex kurzfristig bis führen. Die tendiert bei 11.789. Dies entspricht auch nahezu punktgenau dem Niveau der der 2018´er SKS-Formation. Zudem „grüßt" das bei 11.710 Zählern. Es bleibt weiter und die Marktteilnehmer bei jeder Meldung. Markttechnisch präsentierte sich die letzte Woche mit einem Kaufsignal. Der Trendfolger ist (noch) neutral. Es scheint, dass sich das an dieser Stelle bereits letzte Woche thematisierte Szenario Nummer 1 durchsetzt (): Der deutsche Leitindex hält die 11.500 nachhaltig und überhandelt die 11.800, dann sind mittelfristig Notierungen um die möglich. Fällt der deutsche Leitindex allerdings wieder unter 11.500, dann wäre der Abwärtsmodus reaktiviert (). daher weiter belassen (!). Das Obere Bollinger-Band öffnet sich aktuell nach oben. Daher ist die. Ihr kommt nicht nur kurzfristige, sondern vor allem langfristige Bedeutung zu. Von (geo-) politischer Seite sollte man auf die nächste gefasst sein. Bis dahin scheint sich nun und ein breit zu machen.