DAX 30 (täglich): Keine faulen Eier im Osternest.. [...]

derist kurz vor Ostern wahrlich nichts für schwache Gemüter. Nach unten erfolgte der wiederholte – und erfolgreiche - Test der, nach oben deckeln aktuell (noch) dieEine, die es in sich hatte.Wichtig war vor allem, dass bei sämtlichen Ausschlägen nach unten (11.800) dieniemals verletzt wurde. Ein Indiz für einen. Trendfolger können daherfeiern.dreht und wendet sich er DAX 30 wohl auch weiter an der. Weniger charttechnisch, aber viel mehr einewichtige Barriere.Die heute erwartetenzeigen gemäß der Prognosen ein in Summeundin Deutschland sowie stabiles Wirtschaftswachstum in Großbritannien.Soweit so gut. Gepaart mit den neutralen markttechnischen Indikatoren spricht vieles für einen Test der 12.000 / 12.067. Die Kaufseite hat noch „Pulver“. Ein Test der 11.800 wird vor Ostern immer unwahrscheinlicher.Das Anpeilen der 12.000/12.067 dagegen recht realistisch.Betrachtet man die Kerzencharts, dann scheint sich die bereits seit letzter Woche kommunizierte Bodenbildung weiter zu stabilisieren. Frohe Ostern ohne „faule Eier“...Fazit:

Primärer Aufwärtstrend (seit 2009) weiterhin intakt





Markttechnik zeugt von Test der 12.067





