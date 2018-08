Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

200-Tage-Linie bleibt strategischer Gradmesser

bleibt strategischer Gradmesser Konsolidierung weitet sich aus

Derwird zum Wochenstarttendieren. Belastend wirkt die sich verschärfendeund der weiter eskalierendezwischen den USA und China. Auch Kursabgaben von Indexschwergewichtziehen den DAX 30 heute vorbörslich in die Tiefe. Der deutsche Leitindex bleibt seit Jahresbeginn weiter im. Knappbeträgt dieses sogar seit dem Allzeithoch (). Ein Indiz und Beweis, wie wichtigin Zeiten (geo-) politischer Überraschungen ist. Aber auch speziell an Tagen wie heute. Es werden keinerlei richtungsweisende Fundamentaldaten erwartet. Lediglich derum 12:30 Uhr könnte etwas Beachtung finden. Aber nicht nur das Begrenzen von Verlusten (), auch die Sicherung von Gewinnen () sind ein Bestandteil aktiven Investierens. Die Stopp-Marke beiverhinderte für viele einem unangenehmen Urlaubsantritt. Beziehungsweise bescherte. Dasist deutlich angeschlagen. Der Test dernicht mehr ausgeschlossen. Sollte der DAX 30 nun in Richtungfallen, könnten sich dort aber auch wiederergeben. Vorgelagert verläuft beinochmals eine Unterstützungslinie.Ihre persönlichen Daten sind bei uns gut aufgehoben. Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung sind wir ab 25.05.2018 gesetzlich verpflichtet, Ihnen unsere Datenschutzhinweise zur Verfügung zu stellen. Unsere Datenschutzhinweise beinhalten u. a. Angaben zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten. Sie finden diese über folgenden Link: www.donner-reuschel.de/datenschutzerklaerung . Sie müssen nichts weiter tun und oder veranlassen, außer Sie möchten der neuen Datenschutzerklärung bzw. dem Empfang des Newsletters widersprechen. Die Kontaktmöglichkeiten hierzu finden Sie unter Punkt "10. Widerspruchsrecht" der Datenschutzerklärung. Die aktuellste Version unserer Datenschutzhinweise können Sie jederzeit online über den o.g. Link einsehen.