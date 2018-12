DAX 30 (täglich): Keine Nikolausgeschenke - DAX unter 11.000 (?!)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

nachdem zu Wochenbeginn noch die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse nach oben katapultiert hatte, setzte bereits am Dienstag schon wieder massiver





Massiver Verkaufsdruck , Nervosität & Unsicherheit

, Nervosität & Unsicherheit Übergeordnet weiterhin fragiles Chartbild & intakter Abwärtstrend

ein. In Sachenkehrt die nicht ganz unberechtigte Sorge vor einemzurück.Der Deal zwischen Theresa May und der EU wird wohl soam 11. Dezembererhalten. Mehr denn je fungiert daher dieals Kompass in diesem Meldungswirrwarr.Das rechnerische Abwärtspotential derbeziffert sich nach wie aufIndexzähler. Es rückt nun auchDasmuss weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben. Wir sind weiter im. Der zweite Gap-Close binnen weniger Tage bezeugte bereits die Sogwirkung nach unten.und die Krise in derziehen weiter „ihre Kreise“. Nun kommt noch Konfliktpotential imdazu. Nicht zuletzt auch die Diskussionen um den Ölpreis.will eine Drosselung der Produktion erwirken.Das alles sorgt für großeundan den globalen Märkten.Die markttechnischen Indikatoren tendieren auch heute neutral. Derbleibt intakt. Dieser besteht seit Juni 2018 und löst sich erst abPunkten + X wieder auf.Heute nimmt der DAX 30 diein den kurzfristigen Fokus. Dabei „schielt“ er auch ganz klar genZähler.nicht nur „ante portas“ – wir sind „mitten drin“. Diebei 12.125 & 11.800 (vgl. D&R-Analysen) greifen nun.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/