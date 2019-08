DAX 30 (täglich): Kampf um die 11.600er Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

11.618 im Test

Risikomanagement

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

der der deutsche Leitindex fiel im gestrigen Handel auf 11.567 Punkten. Somit blieb eineVielmehr scheint der DAX 30 wieder eine. Dieser zeigte zumindest eine Gegenbewegung.Der hypothetische Währungskrieg führt aktuell zu einerund lässt den EURUSD über die Marke von 1,12 steigen. Einen starken Euro ist eher kontraproduktiv für die Exportländer wie Deutschland. Die zumal mit einer schwachen globalen Nachfrage zu kämpfen haben.Die Abschwächung im US-Dollar, führt zum weiterenund lässt die Feinunze sich der. Auch die Anleihenmärkte signalisieren eine gewisse Anspannung im Markt. Alles Indikatoren die zur Vorsicht mahnen.Für uns „Techniker“ ist die Situation im DAX 30 relativ einfach., da eine weitere Verkaufswelle entstehen kann. Über der 11.800 könnte eine Stabilisierung anstehen und in der Handelsspannefindet der Kampf zischenstatt. Wie dieser ausgeht ist, maßgeblich von den USA und China abhängig.Für den heutigen Handel stehen einige(Wirecard, ThyssenKrupp, Commerzbank) in Deutschland an. Des Weiteren erscheinen Daten zur die. Es wird ein Rückgang von 3,1% zum Vorjahr erwartet. Was sicherlich keinen überraschen sollte.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/