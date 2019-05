Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX 30 am kurzfristigen Scheideweg

Schulter-Kopf-Schulter-Formation (11.800)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

derhat sich gestern gefährlich nahe derangenähert. Diebei 11.663 ist optisch ebenfalls nicht mehr weit entfernt.Mehr noch : "Es bildet sich nun sogar schon wieder eine-Formation aus. Deren Nackenlinie verläuft – oh Wunder – wieder beiIndexpunkten.Sollten diese 11.800 nun brechen, ist das kurzfristige Potential beiauszuloten. Hält diese Marke (11.800) allerdings im Zuge eines möglicherweise erfreulichen, dann könnte sich der gestrige Abverkauf schnell wieder relativieren.Dienähert sich zudem dem überverkauften Terrain. Dies macht ebenfalls Hoffnung auf ein Halten der 11.800.Zudem relativiert– mal wieder – seine ursprünglichen Statements. "Ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen", sagte er am gestrigen Montag vor Medienvertretern.Zuversichtlich äußerte sich Trump auch bezüglich des geplanten Treffen mitim Juni. "Und das wird, denke ich, wahrscheinlich ein sehr ergiebiges Treffen“ so Donald Trump.Wie dem auch sei, bis Ende Juni ist eshin.Daher sollte die bis dato eingeschlagene und erfolgreichebzw.weiter eingehalten werden. Die zuletzt empfohlenen Stopp-Marken abhaben diesen unerwarteten Kursrutsch im DAX 30 abfedern können.Für heute gilt der primäre Fokus den. Diese Marke istfür den Rest der Woche. Nach oben wie nach unten. Denn wer weiß schon , was Donald Trump als nächstes twittert...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/