DAX 30 (täglich): „Italienische Verhältnisse"

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

2009´er Aufwärtstrend verlassen (!)

(!) Schulter-Kopf-Schulter-Formation aktiv (!)

ist am Freitag von der Ratingagentur Moody's auf die niedrigste mögliche Investment-Grade-Bewertung gesenkt worden. Bereits am Freitag waren Italien-Anleihen wieder verkauft worden, bevor sie sich im Laufe des Tages erholten.In der vergangenen Woche hatte sich der Ausverkauf bei Staatsanleihen auch auf andere Länder Südeuropas ausgedehnt.Der DAX 30 bleibt weiterhin unter derder jüngst ausgebildeten. Diese verläuft bei rund. Für eine Entspannung muss diese erst wieder nachhaltig zurückerobert werden.Ansonsten droht ein Rückschlagpotential bis zuZählern (!). Das chart- und markttechnische Gesamtbild ergibt, dass diese Rückeroberung auch heute ein schwieriges Unterfangen werden wird.hat weiterhin Priorität.(!). Sollte der Test misslingen, würde dies eine technische Abwärtsspirale nach sich ziehen.Bei einem Überhandeln derPunkte könnte man zumindest etwas Durchatmen.Dasbleibt weiterhin fragil und(!). Einehat eine statistische Eintrittswahrscheinlichkeit von über 80%.Aktives Risikomanagement bleibt das „A und O“. Dielässt sich auch zu Wochenbeginn wie folgt einordnen:. Letztere Marke ist ein wichtiger Support.übte scharfe Kritik an den Plänen vonDonald Trump, den INF-Vertrag zur Abschaffung vonaufzukündigen. Auch wenn der DAX heute fester starten wird,...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/