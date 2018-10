Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

2009´er Aufwärtstrend verlassen (!)

(!) Schulter-Kopf-Schulter-Formation aktiv (!)

die Regierunghat gestern Abend den Entwurf für das umstritteneverabschiedet. Damit wurde eine Reihebestätigt.Dies birgt die Gefahr eines schnell ansteigenden. Konflikte mit der EU sind somit quasi vorprogrammiert. Die Regierung hatte die Finanzmärkte bereits im vergangenen Monat mit ihren Haushaltsplänen in Aufruhr versetzt.Dieitalienischer Staatsanleihen notieren aktuell bei rund. Die deutscher Zehnjahresanleihen bei. Derhat sich damit in Italien seit Beginn des Jahres verdoppelt.Somit bleibt auch derweiterhinZwar ist das konjunkturelle Umfeld weiterhin freundlich. Der IWF revidierte zwar seineum 0,2 auf. Das ist summa summarum weiterhin ein gutes Umfeld.Sollten sich allerdings diedurchsetzen und zu Buche schlagen, dann könnten das in 2019entfachen.Derkämpft indes weiterhin mit derder jüngst ausgebildeten. Diese Nackenlinie verläuft bei rundPunkten. Für eine (minimale) Entspannung muss diese erst wieder nachhaltig zurückerobert werden. Ansonsten droht weiterhin ein Rückschlagpotential bis zuZählern.Die Analyse der letztenergibt, dass diese Rückeroberung auch heute einwerden wird.hat weiterhin Priorität.belassen (!)Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/