Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX 30 weiterhin im langfristigen Aufwärtstrendkanal

Kurzfristig bestenfalls seitwärts – Hürde 12.322

Derwird heute voraussichtlich nahezu unverändert in den Handel starten.Die Nachrichtenlage am heutigen Handelstag ist relativ mager. Am Nachmittag werdenveröffentlicht. Diese gelten als Vorläufer für die am Freitag erwarteten Non-Farm Payrolls (Neugeschaffene Stellen ex Agrar).Im Streit mit der EU gibtnach. 2019 sollen zwar immer noch dreimal so viel Schulden aufgenommen werden als geplant. In den kommenden Jahren sollen es aber weniger werden. Die Koalition auswill ihre Wahlversprechen durchsetzen.Die EU-Kommission fordert von Rom dagegen eine strengere Haushaltsdisziplin. Sie sorgt sich wegen der hohen Verschuldung des Landes. Italien drückt eine Schuldenlast von. Mehr als doppelt so viel wie gemäß des Maastrichtvertrages (60%) erlaubt.Nurist in der Eurozone noch höher verschuldet.Im Zuge dessen wird dem DAX 30 auch heute wieder dieals kurzfristige Hürde widerfahren. Eingebettet in einenwird sich der deutsche Leitindex heute zwischenundbewegen.Der. Allerdings wird sich nun kurzfristig zunächst derdurchsetzen. Um diesen zu verlasen, bedarf es nun Notierungen oberhalb derbis hin zu. Diese Woche ist das recht unwahrscheinlich.Diesollte abergelegt werden.undsprechen nach wie vor dafür. Somit lautet die Marschroute für die nächsten Wochen: „Hoffen“ auf die. Langfristig Fokus aufBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage:

