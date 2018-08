DAX 30 (täglich): Die Hoffnung stützt den DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

200-Tage-Linie bleibt strategischer Gradmesser

bleibt strategischer Gradmesser Stabilisierung erst oberhalb der 12.400!!

Risikomanagement

Der deutsche Leitindex schloss am Freitag leicht im Minus bei 12.210 Punkten. Im Tagesverlauf wurde die. Unterstützend wirkte sich der Anstieg der Bayer AG undund den USA im Handelsstreit. Diese Hoffnung scheint den DAX 30 aktuell zu stabilisieren. Am Freitag wurde das. Positiv für die Türkei hingegen wirken sich dieaus. Somit bleibenfür den DAX 30 in dieser Woche. Aus technischer Sicht dient die. Kurse Oberhalb dieser Marke deuten auf eine Stabilisierung hin. Kurse unterhalb dieser Marke würden einen erneuten Test der 11-800-12.000 auslösen. Impulse durch Konjunkturdaten oder Unternehmensberichte für den heutigen Handel sind. Die Indikatoren bleiben leicht überverkauft.





Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage:

Ihre persönlichen Daten sind bei uns gut aufgehoben. Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung sind wir ab 25.05.2018 gesetzlich verpflichtet, Ihnen unsere Datenschutzhinweise zur Verfügung zu stellen. Unsere Datenschutzhinweise beinhalten u. a. Angaben zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten. Sie finden diese über folgenden Link: www.donner-reuschel.de/datenschutzerklaerung . Sie müssen nichts weiter tun und oder veranlassen, außer Sie möchten der neuen Datenschutzerklärung bzw. dem Empfang des Newsletters widersprechen. Die Kontaktmöglichkeiten hierzu finden Sie unter Punkt "10. Widerspruchsrecht" der Datenschutzerklärung. Die aktuellste Version unserer Datenschutzhinweise können Sie jederzeit online über den o.g. Link einsehen.