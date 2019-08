DAX 30 (täglich): Hilfspaket für den DAX 30?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex stieg zum Wochenschluss um 1,31% auf 11.562 Punkte. Ein versöhnlicher Wochenausklang nach einer turbulenten Woche.

Grund für den starken Anstieg am Freitag war, ein mögliches Konjunkturprogramm für Deutschland. Der Spiegel berichtete, dass die Bundesregierung bereit sei ein Konjunkturprogramm zu lancieren, sollte Deutschland in eine Rezession abrutschen. Die Anzeichen sind da und die Angst geht um.

Auch in den USA sorgt die inverse Zinsstruktur für Rezessionsängste. Diese wurden am Wochenende, aber von Donald Trump und seinem Direktor des Wirtschaftsrates Kudlow revidiert. Die amerikanische Wirtschaft läuft und es gebe keine Anzeichen für eine Rezession, so Kudlow.

Generell hat man den Anschein, dass die positiven Aussagen in volatilen Aktienmärkten sich mehren. So auch Trump, der am Wochenende getwittert hatte „we are doing well with china“. Zuvor waren die Töne noch anders.

Neben dem Hilfspaket für die deutsche Wirtschaft, werden die Stimmen innerhalb der EZB auch lauter für Stimulierungsmaßnahmen. EZB Ratsmitglied Olli Rehn fordert umfangreiches Stimulierungspaket.

Zusammenfassend, sorgten alle Aussagen für eine Stabilisierung im DAX 30. Nachdem die 11.300 abgearbeitet und gehalten hat, scheint nun die 11.600 die Hürde für den heutigen Tag zu sein. Sollten wir uns über dieser Marke halten, ist eine Gegenbewegung bis 12.400 möglich. Unterhalb der 11.600 ist ein zweiter Test der 11.300 nicht ausgeschlossen.

Fazit:

200-Tage-Linie ist gefallen

Risikomanagement

11.600 make or break

