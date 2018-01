Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Neujahrs-Rally mit Blick auf neues Allzeit-Hoch

Test der 13.431´er Widerstandslinie

neueund die bevorstehendein den USA sorgen auch beim deutschen Leitindex fürBereits am 19.12. des vergangenen Jahres lautete die Überschrift an dieser Stelle: „Jahresendrally! –?". Zugegebenermaßen müssen hier zwar nicht die Vorzeichen, dafür aber die Satzzeichen getauscht werden.Nachdem sich die Jahresendrally nicht mehr einstellen wolle, startete dernun um so fulminanter ins Jahr 2018. Das bisherigebei 13.526 Punkten ist nur nochDieschreibt sich jahresübergreifendfort. Mittelfristig bleiben diePunkte ein realistisches Ziel für das Kalenderjahr 2018.Nach drei „" in Folge war die gestrige „"-eine logische Konsequenz. Positiv zu werten ist dabei, dasswurde. Das bisherige Dreifach-Hoch beiZählern dient nun zudem als Unterstützung.Alles in Allem einezu Beginn der zweiten Handelswoche im neuen Jahr.sind dietrotz der bisherigen Januars-DynamikSelbst bei Gewinnmitnahmen sollten diehalten. Diehat sich durch die gestrige Tagesentwicklung