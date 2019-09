Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Charttechnisch sind die 12.656 der „ Next Step “

“ Hexensabbat als nächstes „Wochen-Event“

derdürfte am heutigen Freitag stabil in den letzten Handelstag der Woche starten. A m heutigen sogenannten dreifachenverfallen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien.Daher kann es bis zum Nachmittag „rund gehen am Parkett“. Der DAX 30 wird wohl aber seine´er Marke verteidigen.Der seit Mitte August intakte kurzfristige Aufwärtsmodus ist weiterhin intakt. Aktuell besteht jetzt sogar Luft bisPunkte.Die kurzfristigehat sich weiter abgekühlt. Der mittelfristigeverheißt dagegen weiter Potential nach oben. Nun lautet der restliche Wochenfahrplan: „Hexensabbat“. Es bleibt bis zum Schluss eine spannende Handelswoche.Die Notenbanken könnten der Nährboden für eine schon im September einsetzende Rally werden. Aber primär gilt es nun diezu beherzigen.Sollten die 12.408 nachhaltig halten, dann steht bei 12.656 Punkten die Ausbildung eineran. Damit aber auch der nächste Wegweiser. Bleiben wir optimistisch.





