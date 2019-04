DAX 30 (täglich): Hausse (!) ...oder doch nur ein Aprilscherz (?)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

11.364 strategische Supportlinie

Test der 11.600 / 11.624 & mögliche Trendrückkehr (!)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

charttechnisch gilt dieweiterhin als strategische Supportlinie. Auf diesem Niveau verläuft die obere Linie des, der im Juni 2018 begonnen hatte.Der kurzfristige Aufwärtstrend, der wiederum im Dezember 2018 eingesetzt hat, ist erst wieder bei Notierungen oberhalb derreaktiviert. Dazu kann es heute aber ganz schnell kommen.Die jüngstenausgeben dem deutschen Leitindex Rückenwind. Marktexperten vermuten, dass im Rech der Mitte nun dieerreicht zu sein scheint.hat sich die überkaufte Lage bereits Ende letzter Woche wieder deutlich abgebaut. Diegenerierte am Freitag wiederholt ein Kaufsignal.Allerdings sendet dernoch keinerlei Trend-Signale. Er dreht aber auffällig. Die nächsten Tage könnte es auch hier zu einem Signal kommen.Derbefindet sich also chart- wie markttechnisch nicht mehr allzu lange Niemandsland.Sollte der DAX wirklich in den Dezember-2018´er Aufwärtsmodus zurückkehren, dann wäre diedie nächste Anlaufhürde. Diese tendiert heute beiIndexpunkten.Von fundamentaler Seite kommen heute drei wichtige Daten. Dieinverharrt gemäß Prognose weiter bei 1,5 Prozent. Derkann wohl leicht zulegen und derwird ebenso leicht positiv prognostiziert.trotzdem belassen und auf alle Eventualitäten gefasst bleiben. Wer weiß was trotz dieser durchaus erfreulichen Gemengelage „unverhofft“ wieder zum „leidigen“ Themaverlautbart wird...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/