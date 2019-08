DAX 30 (täglich): Handelsstreit eskaliert - DAX 30 unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der der deutsche Leitindex verlor im gestrigen Handel -1,80% und schloss bei 11.658 Punkten.Grund für die starken Kursverluste, ist die. Nachdem Donald Trump vergangene Woche weitere US-Zölle auf Importe aus China per 1. September 2019 angedroht hat.Die Antwort der Chinesen folgte gestern. Um den Zöllen entgegen zu wirken, wird die. Der chinesische Renminbi stieg auf 7,053 und erreicht den höchsten Stand seit 2008. Daraufhin wurde die chinesische Zentralbank der. Diese wies die Vorwürfe zurück. Nun wollen sich die USA beim IWF beschweren.Zusammenfassend scheint der Handelsstreit eine neue Dimension zu bekommen und der leidtragende ist der DAX 30 bzw. die globalen Aktienmärkte.Die, die sicherlich im DAX 30 vergangene Woche noch eingepreist war. Dies spiegelt auch der Kursverfall der letzten Handelstage. Wie weit dieser noch geht oder ob wir schon am Ende der Korrektur ist schwierig zu beantworten. Die Dynamik der letzten Tage hat seine Spuren im Chart hinterlassen.Die 11.800 ist unterhandelt. Nun gilt der Fokus auf die 11.618. Das Tief vom 03.06.2019. Die Indikatoren sind überverkauft auch das untere Bollinger Band deutet auf eine Übertreibung hin. Es bleibt abzuwarten wie sich die Kommunikation zwischen China und USA in den nächsten Tagen entwickelt. Kurse im DAX 30 über 11.800 würden eine Stabilisierung bedeuten. Unter der Marke 11.600 kann sich die Dynamik beschleunigen.