DAX 30 (täglich): Handelsgespräche gescheitert? DAX 30 unter Druck

am vergangenen Freitag markierte der deutsche Leitindex einund schloss mit einem Plus von 0,55% bei 12.412. Ein sehr positiver Ausklang. Dersieht hingegenaus. Einlässt die. Es dauert ihm zu lange und die Chinesen versuchen die Konditionen nochmals nachzuverhandeln. Von daher sollen dievonauf Waren im Wert von 325 Mrd. am. Diesind starkund der DAX 30 wird schwächer bei 12.230 Punkten erwartet. Inwieweit diese Drohung eine weitere Verhandlungstaktik von Donald Trump ist, ist schwer einzuschätzen. Zumal die Chinesen sicherlich ungern unter Druck verhandeln. Ein weiterer Unmut beim US-Präsidenten könnte dergewesen sein. Auch da scheint sein Verhandlungsgeschick noch keine Früchte zu tragen. Auf der anderen Seite scheint er mit Putin eine neue Freundschaft zu knüpfen nachdem die Russland-Affäre geklärt ist. Mal wieder ein sehr „Tweetreiches“ Wochenende mit einem turbulenten Ausgang für die Aktienmärkte. Aus. Eine kurze Verschnaufpause mit dem heutigen Rückgang ist vollkommen in Ordnung. Die. Sollte der DAX 30 trotz Vorgaben sich weiterhin stabil zeigen wäre dies extrem bullish. Der Bereich um die 12.230 könnte als Unterstützung für den heutigen Handel dienen. Falls nicht würde ein Rücksetzer bis auf 12.000 oder 11.800 das kurzfristige Chartbild nicht sonderlich eintrüben.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/