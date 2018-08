Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Test der 200-Tage-Linie bleibt mittelfristige Gradmesser

bleibt mittelfristige Gradmesser Konsolidierung: Ja. Crash: Nein

So lautet dasder letzten Tage.Der deutsche Leitindex bleibt seit Jahresbeginn weiter im Minus. Knappbeträgt dieses.Ein Indiz und Beweis, wie wichtig aktives Risikomanagement in Zeiten (-)ist. Aber nicht nur das Begrenzen von Verlusten (), auch die Sicherung von Gewinnen () sind ein Bestandteil aktiven Investierens.An der Börse gibt es, auch wen der vorherige Zug schon abgefahren ist. Warten wir eben auf den nächsten. So auch aktuell. Die jüngste Konsolidierung ist alles andere als ein Crash-Szenario.Dernistet sich gerade in seinerein. Diese lautetBeiist eine schöne und bislang nachhaltigezu erkennen. Beieine ebenso nachhaltige mittelfristigeHier verläuft zudem die. Wichtig für Trendfolger.spricht auch alles weiterhin für eine Konsolidierung. Zumindest was denanbelangt.sorgen die US-Daten heute wohl für Licht und Schatten.mau,erfreulich. Es bleibt vorerst bei derim DAX 30:Dafür sprechen unisono-,- undsowie deren Dochte.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html