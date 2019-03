Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

11.800 & 200-Tage-Linie erwiesen sich als massive Hürden

Enge Seitwärtsbandbreite zum Wochenausklang

dassoll am heutigen Freitag zum dritten Mal über den-Deal mit der Europäischen Union abstimmen. Ursprünglich war der heutige Tag das eigentliche Austrittsdatum.Es ist also noch nicht alles ausgestanden. Es bleibt spannend. Oder eherDertritt derweil auf der Stelle.Ob die heutige Abstimmung in Großbritannien nun die erhoffte Klarheit schafft?. Die Abgeordneten lehnten bis dato alle Anträge ab.Charttechnisch kommt derweiterhin eine wichtige Supportrolle zu. Auf diesem Niveau verläuft die obere Linie des Abwärtsmodus, der im Juni 2018 begonnen hatte.Der kurzfristige Aufwärtstrend, der wiederum im Dezember 2018 eingesetzt hat, ist erst wieder bei Notierungen oberhalb derreaktiviert.Markttechnisch hat sich die überkaufte Lage deutlich abgebaut. Diegeneriert sogar ein Kaufsignal. Allerdings sendet dernoch keinerlei Trend-Signale.Der DAX 30 befindet sich also chart- wie markttechnisch weiterhin im. Drei „Dojis“ in Folge zeugen von der prekären und von Unsicherheit geprägten Stimmung. Das gestrige „“ schlägt ebenfalls in diese Kerbe.Von fundamentaler Seite droht heute wohl kein Ungemach. Erfreulichefür Deutschland sowie angestiegenegepaart mit einemder Uni Michigan.trotzdem belassen und auf alle Eventualitäten gefasst bleiben. Die, die nach einem zweiten Brexit-Referendum rufen, werden immer lauterBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/