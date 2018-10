Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX 30 weiterhin im langfristigen Aufwärtstrendkanal

Test der 12.322 zum Wochenstart

Nach dem Closing des Opening-Gaps vom 20.09.18 ist nun diedie kurzfristig wichtige Marke. Derscheint nach dem Abverkauf am Freitag zur neuen Woche nun wieder diese 12.322 anzupeilen.werden heute vor allem diedas Geschehen bestimmen. Hier wird allerdings einprognostiziert.Diezeigt sich wie folgt: Die zuletzt etwas heiß gelaufenenundhaben sich wieder leicht abgekühlt. Die überkaufte Lage wechselte in eine neutral Basis. Der Trendfolgeindikatortendiert ebenfalls neutral.Der(2009´ er Aufwärtsmodus) ist dadurch weiterhin. DiePunktemarke war auch am Freitag „kein Thema“.Auftrieb erhält der DAX 30 zum Wochenstart vom neuenzwischen, denundEs soll in Zukunftheißen. Das Drei-Länder-Abkommen werde zu "freieren Märkten, fairerem Handel und kräftigem Wirtschaftswachstum in unserer Region" führen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach von einem "" für sein Land und die engsten Handelspartner.In Japan schloss derdaraufhin auf einem. Trotzdemstringent beibehalten.Die Hoffnung einer – wenn auch holprigen –gelegt. Allerdings wird diese imerfolgen. Sinnbildlich für das Gesamtjahr 2018.heute:. gelingt es dem deutschen Leitindex zumindest diese Marke zu festigen, wäre der Freitag wieder relativiert. Einist dann wiederBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage:

Ihre persönlichen Daten sind bei uns gut aufgehoben. Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung sind wir ab 25.05.2018 gesetzlich verpflichtet, Ihnen unsere Datenschutzhinweise zur Verfügung zu stellen. Unsere Datenschutzhinweise beinhalten u. a. Angaben zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten. Sie finden diese über folgenden Link: www.donner-reuschel.de/datenschutzerklaerung . Sie müssen nichts weiter tun und oder veranlassen, außer Sie möchten der neuen Datenschutzerklärung bzw. dem Empfang des Newsletters widersprechen. Die Kontaktmöglichkeiten hierzu finden Sie unter Punkt "10. Widerspruchsrecht" der Datenschutzerklärung. Die aktuellste Version unserer Datenschutzhinweise können Sie jederzeit online über den o.g. Link einsehen.