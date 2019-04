DAX 30 (täglich): Gewinnmitnahmen vor dem Osterwochenende

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trendrückkehr geglückt & verteidigt

geglückt & verteidigt Kurzfristiger Aufwärtstrend intakt

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

der deutsche Leitindex konnte aufgrund derim gestrigen Handel weiter zulegen.Ein Plus von 0,43%. Das Tageshoch lag bei 12.19Punkten. Die Schlusskurse waren tiefer aufgrundnach dem starken Anstieg machen sich bemerkbar. Der Jahresstart war fulminant und die. Hinzu kommt das lange Wochenende vor Ostern.Somit sollte der Tagesverlauf im DAX heute eher seitwärts bzw. leicht schwächer verlaufen.Wichtige Konjunkturdaten stehen heute auf der Agenda. Es werden dieund für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Vor allem das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland schockierte zuletzt die Anleger mit einem Wert von 44. Für den April wird ein Anstieg auf 45 erwartet. Sollte dieser stärker steigen als erwartet würde es in das aktuelle Bild der „Stabilisierung“ passen. Falls nicht, könnte es im Gegenzug zu Volatilität im DAX führen.In den USA erscheinen heute ebenfalls wichtige Konjunkturdaten. Die. Nachdem der Februar rückläufig war, wird hier die Kauflaune des US-Bürgers im Fokus stehen. Auch hier könnte eine Enttäuschung aufgrund guten Entwicklung seit Jahresstart zu Volatilität führen.Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Chartbild positivBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/