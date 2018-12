Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

USA & China sorgen nur für „Mini-Durchbruch“, Nervosität & Unsicherheit

& Übergeordnet weiterhin fragiles Chartbild & intakter Abwärtstrend

die Annäherung imzwischen den USA und China hatte zunächst für global steigende Kurse gesorgt. Allerdings fehlten dann offensichtlich die Anschlusskäufe. Nach der – vorläufigen - Entspannung im Handelsstreit bleibt dienach wie vor dasZudem kam bislang noch. Die Entspannung wurde seitens der USA vermeldet. Ein weiteres großes „“. So richtig entspannen können sich die Marktteilnehmer somit auch weiterhin erst wieder ab Notierungen deutlich oberhalb derZähler.Selbst das gestrige Überschreiten derbedeutete lediglich die Rückkehr in den. Das rechnerische Abwärtspotential derbeziffert sich nach wie vor bei 10.100 Indexzählern.Daher sollte man nunauf eine jetzt auf gleich einsetzende Jahresendrally setzen. Die Rufe wurden gestern relativ laut...Dasmuss weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben. Der nahezu erfolgtevom Freitag zeigt nach wie vor dienach unten., aber auchund die Krise in der– ziehen weiter „ihre Kreise“. Das allein sorgt schon für genugundan den globalen Märkten.Dietendieren auch heute wieder neutral. Derbleibt bestehen. Dieser besteht seit Juni 2018 und löst sich erst abPunkten + X wieder auf. Bereits heute steht wohl das nächste Gap-Closing auf dem Plan.Diese Eröffnungslücke verläuft beiIndexzählern.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/