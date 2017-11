DAX 30 (täglich): Gap Close und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

der deutsche Leitindex verlor am Freitag -0,42% und. Das ist nun der vierte Tag in Folge beim DAX.hintereinander ist ein. Zumal die letzten beiden Tageskerzen immerhaben. Ein deutliches Zeichen für. Wichtig wird daher der Tagesverlauf in den nächsten Tagen.Einewürde helfen. Ein Überhandeln der 13.200 würde zursorgen und. Hingegen würde ein weiterer Tagesverlust im DAX zu mehr Dynamik führen.Die allesund der Bereich um die 13.000. Sollte diese, gibt eszu sein. Aber noch ist dies nicht der Fall.Korrekturen verlaufen halt dynamisch und sind mit einer gewissen Angst untermauert. Die Korrektur ist „noch“ nicht beendet, somit ist Vorsicht geboten. Erst wenn der DAX sich stabilisiert hat, kann Entwarnung gegeben werden.Denke die Bären werden es im Tagesverlauf erneut versuchen. Der Bereich um diedienen. Nachdem wir das Tief von Freitag (13.111) getestet haben, sollte eine Gegenbewegung stattfinden.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html