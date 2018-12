DAX 30 (täglich): Gap-Close & Mini-Durchbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

USA & China sorgen für „ Mini-Durchbruch “

“ Übergeordnet weiterhin fragiles Chartbild

immerhin auf eine Art Waffenstillstand haben sichundgeeinigt. Ein massiver Handelskrieg zwischen der größten und der mittlerweile zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt scheint damit vom Tisch.(!). Die USA verzichtet auf neue Zölle, China will im Gegenzug mehr US-Produkte importieren. Offene Fragen bleiben aber noch. Daher sind diese Ergebnisse eher als „" zu deuten.So richtig entspannen können sich die Marktteilnehmer auch charttechnisch erst wieder ab Notierungen deutlich oberhalb derZähler. Selbst beim heute zu erwartenden Überschreiten derkehrt der DAX 30 bestenfalls wieder in seinenzurück.Das rechnerische Abwärtspotential derbeziffert sich nach wie vor beiIndexzählern. Daher sollte man nunauf eine jetzt auf gleich einsetzende Jahresendrally setzen.Dassollte daher weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben. Der nahezu erfolgtevom Freitag zeigt nah wie vor dienach unten.Diebleibt trotz der Annäherung der USA und China vom Wochenende intakt. Brexit,und - nun die– ziehen ungeachtet dessen weiter „ihre Kreise".Das allein sorgt schon für genugundan den globalen Märkten.Dietendieren zu Wochenbeginn neutral. Die vier schwarzenin Folge lassen auf eine Gegenbewegung in Richtungschließen. Diese ändert aber noch nichts an der. Diese besteht seit Juni 2018 und löst sich erst abPunkten auf.