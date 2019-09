DAX 30 (täglich): Frustwahl und Importzölle

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX 30 schloss am Freitag bei 11.939 Punkten. Das Hoch am Freitag lag bei 11.989 Punkten. Die 200-Tage Linie wurde somit vorerst nachhaltig überhandelt.

Versöhnliche Worte aus China bzgl. Des Handelskrieges sorgten für eine positive Stimmung. China möchte eine Deeskalation in puncto Zölle und hat ihre Gegenmaßnahmen zu den angedrohten Zöllen der USA verschoben. Leider kam keine Verschiebung seitens der USA. Somit sind die Importzölle von 15% auf 115 Mrd. Dollar seit gestern Nacht in Kraft getreten.

Diesmal wird es der US-Konsument wahrscheinlich spüren. Die Zölle richten sich auf chinesische Importwaren wie Fernseher, Windeln, Sportbekleidung und auch Aaple-Produkte. Aktuell werden die Belastungen pro Haushalt durch Importzölle auf ca. 1000 Dollar geschätzt, Tendenz steigend.

In Deutschland werden die Wahlen vom Wochenende heiß diskutiert. Der Frust im Osten spiegelt sich in den Ergebnissen wieder. Die AfD kann stark zulegen. SPD und CDU verlieren, können aber dennoch weiter regieren. Ein weiterer Weckruf für die aktuelle Bundesregierung. Der deutsche Bürger ist immer mehr mit der aktuellen Situation unzufrieden. Inwieweit die führenden Parteien (SPD/CDU) anfangen zu handeln, bleibt abzuwarten. Zumal gerade in Deutschland von den Investoren ein Konjunkturprogramm für Deutschland erwartet wird.

Technisch hellt sich das Bild auf. Die 200-Tage-Linie ist überhandelt und die 11.800 auch. Da die US-Börsen heute geschlossen bleiben aufgrund des „Labor Days“, sollten wir seitwärts in die Woche starten.

Fazit:

200-Tage-Linie überhandelt

Seitwärts in die Woche

