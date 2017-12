DAX 30 (täglich): Frohe Weihnachten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex konnte sich nach dem Rutsch am Mittwoch leicht stabilisieren und schloss bei 13.109 Punkten. Die Indikation für den heutigen Handel liegt leicht unterhalb der 13.100. Der gestrige Handel verlief sehr ruhig und der heutige Handel sollte ähnlich verlaufen. Kurz vor Weihnachten wird es vermutlich zu keinen großartigen Bewegungen im DAX kommen. Somit bleibt der DAX in der Handelsspanne 12.951-13.206 gefangen und verabschiedet sich seitwärts in die Feiertage.

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage.





Seitwärts in die Feiertage

