DAX 30 (täglich): Festbeissen ohne Heisshunger

DAX 30 zurück im langfristigen Aufwärtstrendkanal

Seitwärts ins Wochenende (12.458 – 12.322)

Nach dem Closing des Opening-Gaps vom 20.09.18 ist nun dieeine recht gute kurzfristige Supportlinie. Dies zeigt auch die gestrige Tagestendenz. Das Donnerstagstief lag zwar kurzzeitig beiPunkten, der Schlusskurs allerdings beiZählern.Erwartungsgemäß erfolgte auch der Test der. Das gestrige Tageshoch lag beinur einen Punkt darunter.Die gestern prognostizierte „“ wird es auch heute wohl wieder werden. Nach unten lautet die Orientierungsmarke, nach obenDastendiert aktuell sogar bei 12.537. Der deutsche Leitindex scheint sich nun fest zu beissen. Der absolute „“ scheint aber noch zuwerden heute wichtige Meldungen erwartet.Vor allem dieund das. Letzteres könnte in Übersee einen Schub veranlassen. Es wird deutlich im Plus prognostiziert. Die EU-Verbraucherpreise werden über der 2%-Marke erwartet, dieleicht rückläufig.Diezeigt sich primär freundlich. Die wieder etwas erhöhtesowie derzeugen auch von fehlendem „Heisshunger“ im deutschen Leitindex. Der Trendfolgeindiktortendiert freundlich.Der Test derkann auch gleich in den ersten Handelsstunden erfolgen. Allerdings wird sich der Index dann wohlverabschieden. Die Tagestendenz wird wieder bei 12.458 bis 12.322 liegen. Der Primärtrend () ist dabei nicht gefährdet.Trotzdembeibehalten. Der Handelsstreit hat sich zwar etwas beruhigt, aber:...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage:

