DAX 30 (täglich): Fed hat Gratwanderung bewältigt (!)

diehat ein wichtiges Zeichen gesetzt. Sie hat ihreeindrucksvoll bewiesen.Der primäre Fokus der US-Notenbanker liegt nicht auf dem „“ Donald Trumps, sondern auf der Geldwertstabilität und der Eindämmung der Inflation. Derhatte ja zuletzt eine Senkung des Leitzinses auf bis zu Null Prozent gefordert. Dem wurde bei Weitem nicht entsprochen.Diesowie die Inflationsrate in den USA lassen dies aus volkswirtschaftlicher Sicht auch nicht zu. So wurde die aktuelle Leitzinssenkung auch als Vorsorgemaßnahme getroffen.Jerome Powell und das Gremium wollen den schwelenden Risiken wie Handelsstreit, globalem Abschwung und Brexit zuvorkommen.Derkämpft indes auch heute wieder mit der´er Marke. Der seit Mitte August intakte kurzfristigeist weiterhin intakt.Kurzfristig besteht sogar Luft bisPunkte. Die kurzfristigehat sich weiter abgekühlt. Der mittelfristigeverheißt dagegen weiter Luft nach oben.Nun lautet der restliche Wochenfahrplan: „“ am Freitag. Dieser kann nochmals untertags zu Verwerfungen führen.Es bleibt bis zum Schluss eineDie Notenbanken könnten derfür eine schon im September einsetzende Rally werden. Aber primär gilt es nun die charttechnischen Marken zu beherzigen.Sollten die 12.408 recht bald überhandelt werden, dann steht beiPunkten die Ausbildung einer V-Formation an. Damit aber auch der nächste Wegweiser....





