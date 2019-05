DAX 30 (täglich): Fasten Your Seat Belts (!)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

2018´er Trend aktuell verletzt (12.200 + X)

Fokus liegt auf den heutigen Zollgesprächen

die Befürchtung einer Eskalation imzwischen den USA und China hat den deutschen Leitindex am gestrigen Donnerstag spürbar belastet. Zunehmendevor Beginn der Gespräche in Washington machte sich allerorten breit.Die USA haben abauf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar angekündigt. Die Chinesen haben ihrerseits daraufhin wirtschaftlicheangedroht.Vor dem Wochenende scheint es nun heute doch noch zu einerund konstruktiven Gesprächen zu kommen.Der Aufwärtsmodus desbleibt trotzdem beschädigt. Die untere Trendlinie bei rundwurde nicht wieder nachhaltig zurückerobert.Dieundsignalisieren zwar weiterhin, dass er Anstieg genPunkte nicht ad acta gelegt ist, aber erst noch auf sich warten lassen wird. Sollte diese Zielmarke recht bald erreicht werden, kann es durchaus auch noch weiter nach oben gehen.Davor hat aber die Rückeroberung der „“ oberste Priorität.undsollten stringent und konsequent beibehalten und nachgezogen werden.Es steht und fällt nun mit den heutigen Gesprächen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Es lebt aber auch weiter die, dass sich die beiden Seiten gütlich einigen.Sollte dies eintreten, dann könnten diewieder freundlich tendieren.hat das Zurückerobern und Halten der´er Marke.Diezeigt sich neutral. Für heute könnte der Wochenausklang in einer Bandbreite zwischenundverlaufen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/