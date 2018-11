Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

die Lage imbleibt weiterDie letzten beiden Handelswochen waren durch starke Tagesschwankungen gekennzeichnet. Ein Indiz für anhaltendeundSo wurde die untere Linie deszwar zuletzt mindestens zehnmal getestet, aber niemals nachhaltig überschritten. Diese Linie hat sich nun aufverschoben. Beiverläuft nach wie vor die übergeordneteAllerdings so richtig durchatmen und entspannen können die Marktteilnehmer erst wieder ab Notierungen deutlich oberhalb derZähler. Selbst beim Überschreiten der 11.400 kehrt der DAX 30 bestenfalls erst wieder in seinen Juni-2018´er Abwärtstrend zurück.Diezeigt sich nur teilweise neutral. Aber: Dersendet ein. Dastendiert ebenfallsAll das zeigt von einer oberen charttechnischen Begrenzung. Diese liegt mittelfristig bei. Das mittelfristigederbeziffert sich nach wie vor beiIndexzählern.Heute schon könnten die„fallen“.Dassollte daher weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben. Die Risiken liegen weiter auf der „“. Stoppmarken und Take-Profits sollten daher unbedingt beibehalten werden.Es kann nun ganz schnell noch „“ werden. Diehat durchaus noch Luft nach oben. Ein ansteigender(vgl. Chart Nr. 4) würde die Tendenz weiter verschärfen.Selbst die positiv erwarteten Zahlen derwerden daran nicht viel ändern können. Der DAX 30 könnte sich heute schon an die nächste Unterstützung beiheranwagen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/