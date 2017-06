DAX 30 (täglich): FED Sitzung & 12.842 im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Test der oberen Begrenzung bei 12.842 Punkte

Sehr geehrte Damen und Herren,der deutsche Leitindex erholte sich im gestrigen Handel von den Kursverlusten des Vortages mit einem Plus von 0,59%.Mit einem Schlusskurs bei 12.764der DAX derder aktuellen Seitwärtsbewegung.Diedeuten auf eine Eröffnung um die. Somit ist eindesim heutigen Handelstag wahrscheinlich.Ob dies nachhaltig gelingt wird möglicherweise heute Abend durch dieentschieden. Diese wird, wie vom Markt erwartet, den Leitzins in den USA umDievon Frau Yellen könnte das Zünglein an der Waage sein, die einen Ausbruch oder ein Verharren innerhalb der Handelsspanne auslöst.Diebleiben imBereich.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html