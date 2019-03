DAX 30 (täglich): „Expect the Unexpected“.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

11.800 & 200-Tage-Linie erwiesen sich als massive Hürden

Enge Seitwärtsbandbreite

derkonnte am vergangenen Dienstag wieder über die immens wichtige Abwärtstrendlinie klettern. Beilauert allerdings schon dasals nächste Hürde.Es ist also noch nicht alles ausgestanden. Im Gegenteil:Die gestrige (x-te) Abstimmung über Alternativen zum-Deal im Unterhaus hat keine Klarheit gebracht. Die Abgeordneten lehnten alle Anträge ab. An now? Let´s wait and see...Seit Wochen und Monaten ist derder größte Streitpunkt. Er scheint ein unlösbares Problem darzustellen. Oder vielleicht nur dankbares...?Charttechnisch kommt derweiterhin eine wichtige Supportrolle zu. Auf diesem Niveau verläuft die obere Linie des, der im Juni 2018 begonnen hatte.Der kurzfristige, der wiederum im Dezember 2018 eingesetzt hat, ist erst wieder bei Notierungen oberhalb derreaktiviert.Markttechnisch hat sich die überkaufte Lage deutlich abgebaut. Diezeigt sich nach wie vor abgekühlt. Allerdings sendet derkeinerlei Signale.Der DAX 30 befindet sich also chart- wie markttechnisch im. Passend zur Situation in Großbritannien...Diewurden zuletzt überraschend gut verdaut. Allerdings ist und bleibt der Brexit das „Top“-Thema an den internationalen Kapitalmärkten.Drei „“ in Folge zeugen von der prekären und von Unsicherheit geprägten Stimmung. Stopps belassen und auf alle Eventualitäten gefasst bleiben. „“. Nach oben wie nach unten...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/