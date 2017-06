Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Evening Doji Star als Warnsignal

12.842 etabliert sich als starker Widerstand

Seitwärts zum Verfall

der deutsche Leitindex vollzog den avisiertenund markierte einePunkten.Geschlossen hat der DAX aber bei 12.805 Punkten.für denim DAX warenin den USA. Diese wiederum sorgten für einen Anstieg im. Verlierer im DAX waren demnach Exportwerte.Am Abend hat die FED wie erwartet den. Eine weitere Erhöhung ist in diesem Jahr noch geplant, so FED-Chefin Frau Yellen.Dasdes Auf und Ab am gestrigen Handelstag ist einund dasOb es nun an den Verbraucherpreisen, der FED und vielleicht schonam Freitag sind ist eigentlich irrelevant. Fakt ist, der Widerstand bei 12.842 konnte auf Schlusskursbasis nicht nachhaltig überhandelt werden.Mit demhaben des weiteren ein. Somit sollte der DAX bis zum Verfallstermin am Freitag weiterhinDiebleiben im