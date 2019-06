DAX 30 (täglich): Es gilt „auf´s Neue“.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Test der 12.000 / 11.974

angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage vertagt die(EZB) die Zinswende bis weit in das nächste Jahr. Bis mindestens Mitte 2020 soll dernicht angetastet werden. Dies kommt nicht unerwartet, aber die Reaktionen an den Finanzmärkten sind durchaus zwiespältig.Derwird daher auch heute weiter seine Chart- und Markttechnik ausspielen. Heute gilt es „aufs neue“ diezu halten. Der Dreifachboden beiPunkten steht dabei ebenso im Fokus wie die psychologischen 12.000.Darunter folgt die zuletzt ebenfalls vermehrt im Fokus stehendeder doppelten Schulter-Kopf-Schulter Formation (11.800). Dietendiert bei 11.614 Zählern.Das gestrigezeigt wie nervös und schnell die Marktteilnehmer auf Meldungen reagieren. Es waren mal wieder fastHandelsspanne am gestrigen Donnerstag.werden heute seitens der deutschen Erzeugerpreise sowie des US-Arbeitsmarktes erwartet. Beides wird den deutschen Leitindex aber „nicht groß tangieren“.sieht das Ganze auch eher nach Sommerflaute aus. Weder die Trendfolger noch die kurzfristigen Indikatoren werfen Signale ab. Beide verhalten sich neutral. Der deutsche Aktienmarkt wird sich heute in einer Range vonundbewegen.Daher gilt es weiterhin an en charttechnischen Marken festzuhalten,zu belassen und sich daran zu orientieren. Der nächste „“ kommt bestimmt...





