DAX 30 (täglich): Es bleibt heiß vor G20

Im Fokus: G20, Irankrise, Zinsphantasie, Zollstreit und Brexit

am deutschen Aktienmarkt hat sich auch gestern keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Sorgen und Hoffnungen bezüglich desdämpften weiterhin die allgemeine Stimmungslage.Derkonnte sich dennoch mit einem minimalen Plus von 0,2 Prozent auf 12.271 Punkte aus dem Handel verabschieden. Das Tageshoch lag bei 12.334 Zählern. Damit wurde die Rückkehr in den Dezember-2018´ er Aufwärtstrend abermals verfehlt.Hierfür sind weiterhin Kurse deutlich oberhalb derwenn nicht sogar 12.500 notwendig. Vielmehr gilt es nun sogar die Marke beizu halten.Sonst droht ein Rückfall bis auf 11.800. Und diese Marke (11.800) begleitet uns nun ja schon mittlerweile seit März 2018. Hier verläuft eine immens wichtige Supportmarke sowie dieder ebenfalls an dieser Stelle oftmals erörterten Schulter-Kopf-Schulter-Formation.Es bleibt somit spannend und der DAX 30 steht – mal wieder – vor einer wichtigen technischen Richtungsmarke.Neben den charttechnischem Marken wirft die Markttechnik per heute keine akuten Handelssignale ab. Sowohl der Trendfolgerals auch diezeigen sich neutral.Von fundamentaler Seite werden heute zum Einen dieals auch dieveröffentlicht.Daneben steht natürlich auch derim Fokus.Vor demam Wochenende in Osaka gilt das Augenmerk weiterhin der Bandbreite zwischen 12.400 bis 12.189. Es bleibt eine „“...Beherrschende Themen sind dabeiund