DAX 30 in sehr enger Bandbreite : 12.400 bis 12.189

Im Fokus: G20, Irankrise, Zinsphantasie, Zollstreit und Brexit

amhat sich am gestrigen Mittwoch keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Sorgen und Hoffnungen bezüglich desdämpften die allgemeine Stimmungslage.Derkonnte sich dennoch mit einem Plus von 0,1 Prozent aufPunkte aus dem Handel verabschieden. Das Tageshoch lag gegen Mittag noch beiZählern.Damit wurde die Rückkehr in denabermals verfehlt. Hierfür sind weiterhin Kurse deutlich oberhalb derwenn nicht sogarnotwendig.Vielmehr gilt es nun sogar die Marke beizu halten. Sonst droht ein Rückfall bis auf 11.800. Und diese Marke () begleitet uns nun ja schon mittlerweile seit März 2018.Hier verläuft eine immenssowie die Nackenlinie der ebenfalls an dieser Stelle oftmals erörterten-Formation. Es bleibt somitund der DAX 30 steht – mal wieder – vor einer wichtigenNeben den charttechnischem Marken wirft die Markttechnik per heute keine akuten Handelssignale ab. Sowohl der Trendfolger MACD als auch die Slow-Stochastik zeigen sich neutral.Vonwerden heute zum Einen dieals auch dasveröffentlicht. Beides steht dabei natürlich im Fokus. Lässt sich dadurch doch eine Tendenz für das mögliche weitere Vorgehen der US-Notenbanksowie derableiten.Vor demam Wochenende in Osaka gilt das Augenmerk der Bandbreite zwischenbis. Es bleibt eine „“...