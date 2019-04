DAX 30 (täglich): Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende...?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

sollte ursprünglich bereits amaus der EU austreten. Dieses Vorhaben verlief bekanntlich ohne Erfolg. Die erste Verlängerung läuft bis zumDann verlässt UK die EU, wenn sich die Beteiligten nicht doch noch vorab auf etwas anderes einigen.ist man hierbei ja gewohnt...Derkann sich dieser allgemeinen Ungewissheit nicht entziehen. Entscheidend ist daher nicht die psychologische Marke vonsondern das Halten der SKS-Nackenlinie beiDiese Marke ist der. Für heute wird sich der DAX 30 wiederpräsentieren.Dietendiert bei 11.698 und dasbei 12.064 Punkten. Das gestrige Black-Doji könnte nun einen „“ nach sich ziehen.Die 11.854 stellt dabei eine mögliche Anlaufmarke und Unterstützung dar. Dieses Niveau entspricht demvom 03.04.2019. Darüber könnte noch die 11.917 „supporten“.Alles in allem befindet sich der DAX wieder im, den er zunächst am 27.12.2019 begonnen hatte. Dieser kann ihn nun bis zuZähler tragen. Auf diese Marke hatten wir an dieser Stelle schon des Öfteren hingewiesen.Allerdings ist dafür ganz entscheidend, wie sich der deutsche Leitindex beisowie der unteren Linie des besagten Aufwärtsmodus verhalten wird. Ein Test der beiden Marken ist wegen dernicht ausgeschlossen.Was die Politiker letzendlich entscheiden oder vertagen.... Nun gilt esdie chart- und markttechnischen Marken zu beachten.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/