Eisige Vorweihnachtsstimmung , Nervosität & Unsicherheit halten tendenziell an

, Nervosität & Unsicherheit halten tendenziell an Übergeordnet weiterhin fragiles Chartbild & intakter Abwärtstrend

derhat auch gesternDer DAX 30 verlor 0,9 Prozent aufPunkte. Der Tagestiefstand lag beiZähler.Die Unsicherheiten über die weiteren-Entwicklungen sowie dieund bleiben das bestimmende Thema vor Weihnachten.Das rechnerische Abwärtspotential derbeziffert sich nach wie aufIndexzähler. Der deutsche Leitindex befindet sich nach wie vor imDas proaktivemuss weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben. Das nachhaltigebei 11.177 Punkten bleibt weiter äußerst fraglich. Diezeigen sich heute wiederholt neutral. An der übergeordneten Tendenz ändert sich vor dein Feiertagen nichts mehr.Dafür wäre zunächst das Gap-Closing beinotwendig. Danach ist es ein weiter Weg bis hin zu(SKS-Nackenlinie). Und schlussendlich beidarf dann wieder durchgeatmet werden. Der deutsche Leitindex ist mit vielbeladen.Dazu kommt eine latente. Jede neue Negativmeldung kann wieder Abverkäufe auslösen. Um 10:00 Uhr wird zudem einerwartet.Der gestern an dieser Stelle thematisierte fast schon klassische „“ setzt sich heute fort. Diese charttechnische KonstellationGemessen an der markt- und charttechnischen Gemengelage ein nicht zu verachtendes Ausrufezeichen.Diefür die anstehende Handelswoche erstreckt sich von(Gap) bis hin zu(Horizontale Supportlinie). Dabei geht dieeher gen 10.586 denn gen 11.177 (!).





